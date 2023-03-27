Тим Макмэйхон: «Когда Дончич начинает кричать на судей, он даже не возвращается в оборону»

Эксперт ESPN Тим Макмэйхон считает, что звездный разыгрывающий « » не уделяет должного внимания игре в обороне.

«На днях один скаут сказал мне, что Лука Дончич – худший защитник при переходе из атаки в оборону в истории баскетбола.

Должен сказать, что это гипербола, но, черт возьми, когда эмоции берут над ним верх и он начинает кричать на судей, он даже не пересекает – забудьте о середине площадки – линию штрафных команды соперника в некоторых случаях. Он играет так плохо в защите, как мы все это и лицезреем», – сказал эксперт в подкасте Брайана Уиндхорста.

«Даллас» имеет 23-й защитный рейтинг в лиге (116,4). Команда находится на 11-м месте на Западе с результатом 36-39.

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