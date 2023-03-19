Майк Браун о Домантасе Сабонисе: «Как у него получилось набрать 30 очков, сделав 12 бросков с игры? Это бред»

Теги Майк Браун Сакраменто НБА Вашингтон Домантас Сабонис Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун поражен эффективностью литовского центрового Домантаса Сабониса в матче против «Вашингтона» (132:118).

«Что можно сказать о Домантасе? Его бьют по голове, сбивают с ног, но он продолжает наступать, наступать и наступать. Он набрал 30 очков, 10 передач и 9 подборов. Он чрезвычайно эффективен. Как у него получилось набрать 30 очков, сделав 12 бросков с игры? Это бред.

Но опять же, я должен постоянно напоминать, что это игрок символической сборной НБА», – сказал тренер.

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2 комментария

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dmitriy
Сабонис нашел свою команду, глядишь так скоро сдвинет отца с пьедестала.......
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Cash_flow
Сакраменто Кингз устрашающе хороши 💪
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