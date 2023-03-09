НБА начнет использовать Hawk-Eye в следующем сезоне

начнет внедрение технологии Hawk-Eye со следующего сезона.

НБА и Sony Sports подписали многолетнее соглашение с Hawk-Eye Innovations. Оптическая технология слежения позволяет фиксировать движение игрока и мяча в реальном времени в трех измерениях.

Hawk-Eye, имеющая широкое применение в теннисе, заменит нынешнюю систему слежения «Центр масс». Sportradar, эксклюзивный партнер НБА по сбору информации, будет работать над предоставлением необходимых статистических наборов данных и других показателей для улучшения новой технологии.

Впервые Hawk-Eye был опробован в Летней лиге НБА в 2021 году, когда в Лас-Вегасе было установлено 14 камер.

Лига объявила, что повсеместное внедрение технологии Hawk-Eye начнется c сезона 2023/24.

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