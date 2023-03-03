Антуану Дэвису не хватило 4 очков, чтобы превзойти рекорд Пита Маравича по результативности в NCAA

Теги видео NCAA Пит Маравич Баскетбол

Защитник Университета Детройт Мерси Антуан Дэвис был близок к тому, чтобы превзойти рекорд Пита Маравича по количеству очков, набранных за карьеру в NCAA.

Легендарный «Пистол Пит» уже 53 года остается лучшим бомбардиром в истории NCAA. За три года в Университете Луизианы он набрал 3 667 очков.

Благодаря пандемии короновируса, из-за которой американским студентам разрешили провести дополнительный год в университете, Дэвису удалось приблизиться к рекорду Маравичу. В матче против Университета Йонгстаун, ставшем для его команды последним в плей-офф нынешнего сезона NCAA, Дэвис набрал 22 очка и остановился в 3 очках от исторической отметки.

Стоит отметить, что Дэвису потребовалось 144 матча, чтобы набрать 3 664 очка. Маравичу хватило всего 83 игр, притом что в его времена не было трехочковых.

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2 комментария

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bas215
Офигеть, у Пистола 44 очка в среднем за игру в НСАА. Интересно, сколько же у Лью Элсиндора ? Думал, что он - топ 1 НСАА по многим показателям
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genuine
24 секунд и сейчас нет в NCAA
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+2
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