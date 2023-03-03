Антуану Дэвису не хватило 4 очков, чтобы превзойти рекорд Пита Маравича по результативности в NCAA

Защитник Университета Детройт Мерси Антуан Дэвис был близок к тому, чтобы превзойти рекорд по количеству очков, набранных за карьеру в .

Легендарный «Пистол Пит» уже 53 года остается лучшим бомбардиром в истории NCAA. За три года в Университете Луизианы он набрал 3 667 очков.

Благодаря пандемии короновируса, из-за которой американским студентам разрешили провести дополнительный год в университете, Дэвису удалось приблизиться к рекорду Маравичу. В матче против Университета Йонгстаун, ставшем для его команды последним в плей-офф нынешнего сезона NCAA, Дэвис набрал 22 очка и остановился в 3 очках от исторической отметки.

Стоит отметить, что Дэвису потребовалось 144 матча, чтобы набрать 3 664 очка. Маравичу хватило всего 83 игр, притом что в его времена не было трехочковых.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак