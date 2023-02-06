Мэр Нью-Йорка: «Отправил бы Кайри Ирвинга в команду, которая обыгрывает нас чаще всех»

Теги Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в интервью телеканалу NY1 прокомментировал обмен звездного разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга в «Даллас».

«Если бы мэрия была профессиональной спортивной командой, и у вас был сотрудник, который устроил вам столько нервотрепки, сколько Кайри Ирвинг устроил «Бруклину», что бы вы сделали, если бы этот сотрудник попросил его обменять? Вы бы обменяли его?» — спросил ведущий.

«Я отправил бы его в команду, которая обыгрывает нас чаще всех. И тогда мы начали бы побеждать эту команду», – ответил мэр.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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6 комментариев

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mqh9pzrxgf
Он из Бостона ушел, и Бостон вряд ли бы его вернул
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Сергей Пузанков
Надеюсь в мэрских делах он понимает больше, чем в спортивных
+3
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+3
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banderos
"Команда Икс обыгрывает нас постоянно и дома, и в гостях... Не отправить бы мне в эту команду одного из лучших своих игроков...Точно! Тогда мы начнем ее побеждать!" - разве это так работает?
+1
-1
0
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Илья Капышев
хорошо смеётся последний...
0
0
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Антон
А он хорош )
+4
0
+4
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Tim Timson
Наш мээрр))
+11
0
+11
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