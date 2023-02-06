Мэр Нью-Йорка: «Отправил бы Кайри Ирвинга в команду, которая обыгрывает нас чаще всех»

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в интервью телеканалу NY1 прокомментировал обмен звездного разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга в «Даллас».

«Если бы мэрия была профессиональной спортивной командой, и у вас был сотрудник, который устроил вам столько нервотрепки, сколько Кайри Ирвинг устроил «Бруклину», что бы вы сделали, если бы этот сотрудник попросил его обменять? Вы бы обменяли его?» — спросил ведущий.

«Я отправил бы его в команду, которая обыгрывает нас чаще всех. И тогда мы начали бы побеждать эту команду», – ответил мэр.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?