Ожидается, что «Миннесота» сохранит Д’Анджело Расселла

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По словам журналиста Дэррена Волфсона, «Миннесота», скорее всего, оставит в своем составе защитника Д’Анджело Расселла.

«Согласно Bleacher Report, «Мэверикс», «Санз» и «Клипперс» интересуются Д’Анджело Расселлом. Но мне не кажется, что какая-либо сделка близка к завершению. И честно говоря, судя по тому, как он играет, он должен остаться здесь 9 февраля», – сказал Волфсон.

Контракт Расселла истекает этим летом.

В нынешнем сезоне Расселл набирает 17,8 очка и 6,3 передачи в среднем за матч при реализации 39,3% бросков из-за дуги.

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