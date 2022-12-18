Кемба Уокер: «Кто же не хочет играть с Дончичем, он ведь особенный»

Разыгрывающий « » согласился с тем, что мог бы проводить больше времени на площадке вместе с лидером команды .

«Конечно, я был бы рад получить такую возможноcть. Кто же не хочет играть с этим парнем, он ведь особенный. Но я просто делаю то, о чем меня просят. Именно для этого я здесь», – сказал Уокер.

В матче против « » (99:100 ОТ) минувшей ночью 32-летний баскетболист вышел в стартовой пятерке. Он набрал 32 очка (12-25 с игры) и 7 передач, а также исполнил лэй-ап в проходе, который перевел встречу в овертайм. Дончич пропустил матч из-за травмы.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать