Кемба Уокер: «Кто же не хочет играть с Дончичем, он ведь особенный»

Теги Кливленд Даллас НБА Кемба Уокер Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кемба Уокер согласился с тем, что мог бы проводить больше времени на площадке вместе с лидером команды Лукой Дончичем.

«Конечно, я был бы рад получить такую возможноcть. Кто же не хочет играть с этим парнем, он ведь особенный. Но я просто делаю то, о чем меня просят. Именно для этого я здесь», – сказал Уокер.

В матче против «Кливленда» (99:100 ОТ) минувшей ночью 32-летний баскетболист вышел в стартовой пятерке. Он набрал 32 очка (12-25 с игры) и 7 передач, а также исполнил лэй-ап в проходе, который перевел встречу в овертайм. Дончич пропустил матч из-за травмы.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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1 комментарий

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У Далласа половина ростера бывшие игроки Никс. Зачем они собирают весь хлам? Даже баст Ниликина бегает у них 💀
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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