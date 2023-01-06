Чемпионат Турции. «Маниса» сыграет с «Коньяспором»

В пятницу, 6 января, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Маниса» сыграет с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 11-2, Тюрк Телеком – 10-3, Каршияка – 9-4, Анадолу Эфес – 9-4, – 9-4, Галатасарай – 7-6, Дарушафака – 7-6, Тофаш – 6-7, Меркезефенди – 6-7, Бахчешехир – 6-7, – 5-8, Коньяспор – 5-8, Газиантеп – 4-9, Бююкчекмедже – 4-9, Бешикташ – 3-10, Маниса – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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