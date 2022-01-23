Университет Гонзага приостановил сезонный абонемент Джона Стоктона за нарушение масочного режима

Университет Гонзага приостановил сезонный абонемент члена Зала славы и одного из самых выдающихся своих выпускников за систематическое нарушение масочного режима.

Стоктон рассказал The Spokesman-Review, что спортивный директор Гонзаги Крис Стэндифорд лично сообщил ему об этом решении.

По словам бывшей звезды НБА, с начала пандемии у него было несколько бесед с администрацией университета относительно протокола по безопасности и охране здоровья.

«По сути, все сводилось к тому, что они просили меня надевать маску на играх, и, будучи публичной фигурой, я немного выделялся в толпе. Поэтому они получали жалобы, и по требованию начальства они должны были либо попросить меня надеть маску, либо приостановить мой абонемент», – рассказал Стоктон.

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