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    Университет Гонзага приостановил сезонный абонемент Джона Стоктона за нарушение масочного режима

    Теги НБА NCAA Джон Стоктон университет Гонзага коронавирус Баскетбол

    Университет Гонзага приостановил сезонный абонемент члена Зала славы и одного из самых выдающихся своих выпускников Джона Стоктона за систематическое нарушение масочного режима.

    Стоктон рассказал The Spokesman-Review, что спортивный директор Гонзаги Крис Стэндифорд лично сообщил ему об этом решении.

    По словам бывшей звезды НБА, с начала пандемии у него было несколько бесед с администрацией университета относительно протокола по безопасности и охране здоровья.

    «По сути, все сводилось к тому, что они просили меня надевать маску на играх, и, будучи публичной фигурой, я немного выделялся в толпе. Поэтому они получали жалобы, и по требованию начальства они должны были либо попросить меня надеть маску, либо приостановить мой абонемент», – рассказал Стоктон.

    Лучший распасовщик в истории НБА – антипрививочник. Джон Стоктон снялся в фильме о теории заговора

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