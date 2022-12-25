Шейк Милтон забросил невероятный баззер со своей половины

Атакующий защитник «Филадельфии» отметился невероятным попаданием в рождественском матче против « ».

На последних секундах второй четверти разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон допустил потерю на дриблинге. Милтон воспользовался ситуацией, подобрал мяч и совершил точный бросок со своей половины площадки под сирену.

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