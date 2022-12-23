Леброн Джеймс: «Судьба шепчет воину: «Тебе не пережить бурю». Воин шепчет в ответ: «Я и есть буря»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал загадочный твит.

«Судьба шепчет воину: «Тебе не пережить бурю». Воин шепчет в ответ: «Я и есть буря», – написал Леброн.

Что именно имеет в виду игрок, неизвестно, но можно предположить, что он намекает на то, что рано списывать «Лейкерс» со счетов.

«Лейкерс», оставшиеся как минимум на месяц без Энтони Дэвиса, идут на 13-м месте в конференции (13-18).

В последних пяти матчах 37-летний Джеймс набирал в среднем 32,4 очка и 7,6 передачи.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

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10 комментариев

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mibX
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"Я близок к концу. Я ветеран, проявите хоть немного уважения" и следом это. Шизофрения же
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sfrrrR
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По ходу, Брон где-то нашёл книгу с цитатами древнего китайскийского мыслителя Конфуция. Ну, или на худой конец, посмотрел фильм со Стэтхэмом.
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Райли Карри
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Закусывать надо
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evgen98
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Буря... напомнить, как в 2010 засцал и убежал в Майами!
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sasaicustoms
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Лееее куда прешь ээээ? Не видишь буря несётся
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Евгений Пятышев
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"...и едет на рыбалку"
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CucbKu CBeTbl
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Я и есть буря. Я и есть судьба. Я и есть шепчет.
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ViceNiceIce? Yeah
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Ауф
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Джонни-массажист
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Я заметил, что Леброн любит пафос.....
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NikolayOss
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Очередные цитатки из пацанских пабликов подъехали.
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