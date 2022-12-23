Леброн Джеймс: «Судьба шепчет воину: «Тебе не пережить бурю». Воин шепчет в ответ: «Я и есть буря»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал загадочный твит.
«Судьба шепчет воину: «Тебе не пережить бурю». Воин шепчет в ответ: «Я и есть буря», – написал Леброн.
Что именно имеет в виду игрок, неизвестно, но можно предположить, что он намекает на то, что рано списывать «Лейкерс» со счетов.
«Лейкерс», оставшиеся как минимум на месяц без Энтони Дэвиса, идут на 13-м месте в конференции (13-18).
В последних пяти матчах 37-летний Джеймс набирал в среднем 32,4 очка и 7,6 передачи.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
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