Леброн Джеймс: «Судьба шепчет воину: «Тебе не пережить бурю». Воин шепчет в ответ: «Я и есть буря»

Звездный форвард «Лейкерс» опубликовал загадочный твит.

«Судьба шепчет воину: «Тебе не пережить бурю». Воин шепчет в ответ: «Я и есть буря», – написал Леброн.

Что именно имеет в виду игрок, неизвестно, но можно предположить, что он намекает на то, что рано списывать «Лейкерс» со счетов.

«Лейкерс», оставшиеся как минимум на месяц без Энтони Дэвиса, идут на 13-м месте в конференции (13-18).

В последних пяти матчах 37-летний Джеймс набирал в среднем 32,4 очка и 7,6 передачи.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна