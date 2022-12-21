Демар Дерозан – о Заке Лавине: «Любые хорошие отношения – это постоянная работа»

Форвард «Чикаго» прокомментировал слухи о напряженных отношениях с партнером по команде .

«Любые хорошие отношения – это постоянная работа.

Когда вы цените отношения и хотите сохранить их, вы пройдете вместе через хорошее и плохое. Не обязательно говорить, что плохое – это плохо. Без этого не обойтись», – сказал Дерозан.

Во время перерыва во вчерашнем матче против «Миннесоты» (126:150) между игроками «Буллс» произошел конфликт в раздевалке. Согласно сообщению NBC Sports Chicago, игроки высказали недовольство игрой Лавина в защите.

«Если бы не было агрессивного конфликта, это было бы проблемой. Это не значит, что мы махали кулаками, швыряли стулья или что-то еще. Любой конфликт – это верный признак бойца. Когда вы хотите победить, а дела идут плохо, приходит разочарование», – сказал Дерозан.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда