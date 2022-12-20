Маршалл Гликман: «На вступление в Евролигу претендуют 8 различных рынков»

Генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман заявил, что в ближайшие годы в турнире могут появиться новые команды.

«Хорошая новость для нас заключается в том, что на вступление в Евролигу претендуют, по моим подсчетам, восемь различных рынков. На самом деле их может быть больше десяти. Это рынки, на которых сейчас нет команд Евролиги. Мы хотим воспользоваться этими возможностями. Не все рынки готовы, но они близки к этому», – сказал Гликман.

В данный момент в Евролиге принимают участие 18 команд из 10 стран.

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