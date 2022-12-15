Генри Элленсон и Джошуа Хоули – авторы лучших моментов 8-го тура Еврокубка

Теги Еврокубок Ховентуд видео Ульм Генри Элленсон Джошуа Хоули Баскетбол

Еврокубок представил Топ-10 лучших моментов 8-го раунда регулярного чемпионата.

На первых местах Генри Элленсон («Ховентуд») и Джошуа Хоули («Ульм»).

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