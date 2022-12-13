Брэндон Дженнингс: «Если 2-3 недели работать над собой и набрать форму, то я снова мог бы играть в НБА»

Экс-игрок НБА Брэндон Дженнингс утверждает, что все еще способен играть в сильнейшей лиге мира.

«Если 2-3 недели работать над собой и набрать форму, то я снова мог бы играть в НБА, быть запасным разыгрывающим», – заявил Дженнингс.

33-летний Дженнингс последний раз выступал в НБА в сезоне-17/18, когда провел 14 матчей за .

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