Олег Киселев: «Астане» нужно справиться с прессингом от МБА»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ против , который состоится в среду.

«Нам нужно прибавлять в стабильности. Дорожить мячом, справиться с прессингом от МБА, брать щит и исключить очки второго шанса от московской команды», – заявил Киселев.

проиграла 9 матчей подряд в Лиге ВТБ. Команда с результатом 1-11 находится на предпоследнем 11-м месте в таблице.

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