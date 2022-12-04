Олег Киселев: «У «Астаны» была провальная вторая 10-минутка»
Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил неудачную игру команды во второй четверти матча Единой лиги ВТБ против «Зенита» (66:88).
«Астана» проиграла вторую четверть со счетом 14:31.
«У нас был ослаблен состав сегодня, не приехали четверо основных игроков. Сегодня мы неплохо смотрелись в игре на протяжении трех четвертей, но была провальная вторая десятиминутка. Ну и 23 потери, конечно», – сказал Киселев.
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