Олег Киселев: «У «Астаны» была провальная вторая 10-минутка»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил неудачную игру команды во второй четверти матча Единой лиги ВТБ против (66:88).

проиграла вторую четверть со счетом 14:31.

«У нас был ослаблен состав сегодня, не приехали четверо основных игроков. Сегодня мы неплохо смотрелись в игре на протяжении трех четвертей, но была провальная вторая десятиминутка. Ну и 23 потери, конечно», – сказал Киселев.

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