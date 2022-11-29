«Буллс» продлили контракт с Билли Донованом перед началом сезона
«Чикаго» подписал продление контракта с главным тренером команды Билли Донованом перед началом нынешнего сезона, сообщает The Athletic.
В прошлом сезоне 57-летний специалист вывел «Буллс» в плей-офф впервые за четыре года. Результат команды под руководством Донована – 86-88.
В контракте, который изначально был подписан на четыре года, оставалось два года. Стороны продлили соглашение еще на несколько лет.
По словам источников, новое соглашение было подписано до начала сезона.
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