«Буллс» продлили контракт с Билли Донованом перед началом сезона

подписал продление контракта с главным тренером команды перед началом нынешнего сезона, сообщает The Athletic.

В прошлом сезоне 57-летний специалист вывел «Буллс» в плей-офф впервые за четыре года. Результат команды под руководством Донована – 86-88.

В контракте, который изначально был подписан на четыре года, оставалось два года. Стороны продлили соглашение еще на несколько лет.

По словам источников, новое соглашение было подписано до начала сезона.

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