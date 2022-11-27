Патрик Уильямс: «Могу стать суперзвездой НБА»

Форвард считает, что способен выйти на звездный уровень.

«Всегда думал, что у меня есть все необходимое для хорошего выступления в . Теперь я понимаю, что могу стать звездой и даже суперзвездой в этой лиге. Я пытаюсь взять на себя эту роль и приближаюсь к ней каждый день», – заявил Уильямс.

В своем третьем сезоне за «Буллс» 21-летний баскетболист набирает 9,8 очка, 4 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

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