Чемпионат Франции. «Монако» примет «Лимож», «Метрополитан» – «Нантер»
В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся три матча.
«Монако» примет «Лимож», «Метрополитан» – «Нантер».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 17.15, «Halle André-Vacheresse»
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.00
- Дата проведения
- 20 ноября, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Положение команд: Монако – 7-1, Шоле – 7-1, Метрополитан – 6-1, Дижон – 7-2, Ле-Ман – 6-3, Нантер – 4-3, Блуа – 5-4, Виллербан – 5-4, Бурк – 5-4, Лимож – 4-4, Нанси – 4-5, Гравлин-Дюнкерк – 3-6, По-Ортез – 3-6, Роанн – 2-5, Фос Прованс – 2-6, Париж – 2-6, Ле-Портель – 2-7, Страсбур – 2-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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