Чемпионат Франции. «Монако» примет «Лимож», «Метрополитан» – «Нантер»

Теги результаты чемпионат Франции Метрополитан Роанн Лимож Нантер Монако Париж Баскетбол

В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся три матча.

«Монако» примет «Лимож», «Метрополитан» – «Нантер».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Роанн – Париж
Дата проведения
20 ноября, 17.15, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Монако – Лимож
Дата проведения
20 ноября, 19.00
Онлайн матча

Метрополитан – Нантер
Дата проведения
20 ноября, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 7-1, Шоле – 7-1, Метрополитан – 6-1, Дижон – 7-2, Ле-Ман – 6-3, Нантер – 4-3, Блуа – 5-4, Виллербан – 5-4, Бурк – 5-4, Лимож – 4-4, Нанси – 4-5, Гравлин-Дюнкерк – 3-6, По-Ортез – 3-6, Роанн – 2-5, Фос Прованс – 2-6, Париж – 2-6, Ле-Портель – 2-7, Страсбур – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

НБА выкатывает новые формы: мы нашли дань Расселлу и отсылку к порно, любовь к ковру и закос под рэп

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные