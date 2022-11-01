Калеб Хоумсли: «ЦСКА – хорошая тренерская команда»

Защитник Калеб Хоумсли оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с .

«Ожидаю, что это будет тяжелый матч. У них хорошая тренерская команда, у наших клубов есть долгая история противостояния. Так что надо просто выходить на паркет и сражаться владение за владением, относиться к этому матчу как к любому другому и попытаться стать лучше.

Каждый раз в таких противостояниях, когда кто-то выигрывает несколько раз подряд, каждый следующий раз победить все сложнее. Особенно это касается ЦСКА – у них отличный состав, отличный тренер. Так что будет нелегко», – заявил Хоумсли.

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