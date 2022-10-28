Чемпионат Турции. «Меркезефенди» сыграет с «Бююкчекмедже»

В пятницу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Меркезефенди» дома сыграет с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 4-0, Бурсаспор – 4-0, Анадолу Эфес – 3-1, Тофаш – 3-1, Каршияка – 3-1, Тюрк Телеком – 3-1, Коньяспор – 3-1, Бахчешехир – 3-2, Петким Спор – 2-2, Газиантеп – 1-3, Дарушафака – 1-3, Маниса – 1-3, Галатасарай – 1-3, Бешикташ – 1-3, Бююкчекмедже – 0-4, Меркезефенди – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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