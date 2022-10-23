Кристиан Вуд – первый игрок в истории «Далласа», набиравший 25+ очков в первых двух матчах за клуб

Центровой стал первым игроком в истории «Мэверикс», который набирал не менее 25 очков в первых двух матчах за клуб.

В субботу в победном матче против (137:96) Вуд принес своей команде 25 очков и 12 подборов. Ранее в первом матче сезона против «Финикса» (105:107) он отметился 25 очками и 8 подборами.

«Я никогда не выступал в атмосфере плей-офф, но сегодня было потрясающе. Мне понравилось. Не знаю, заметили ли вы, но я получал удовольствие», – сказал после игры Вуд.

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