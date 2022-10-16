Бен Симмонс: «Вернусь ли в «Сиксерс»? Кто знает»

Разыгрывающий Бен Симмонс не исключает варианта, при котором он вернется в «Филадельфию» через некоторое время.

«Я не могу предсказать будущее. В начале карьеры не думал, что все пойдет вот так. Возможно, я вернусь через четыре или пять лет, кто знает. Это может быть совершенно другая ситуация. Пока я не могу сказать, что нельзя ничего не изменить», – заявил Симмонс.

Звездный баскетболист пропустил начало прошлого сезона из-за психологических проблем. Перед дедлайном «Сиксерс» обменяли его в «Нетс».

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