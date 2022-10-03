НБА имеет самый высокий средний показатель соотношения цены и дохода среди четырех основных североамериканских лиг

Из четырех основных спортивных североамериканских лиг НБА в настоящее время имеет самый высокий средний показатель соотношения цены и дохода — 8,4.
Средний доход команды НБА составляет 308 миллионов долларов, а средняя стоимость клуба — 2,58 миллиарда.
Среднее значение соотношения цены и дохода НФЛ составляет 7,6, а средняя стоимость клуба — 4,1 миллиарда. Показатель MLB — 7,4, НХЛ — 5,0.
При этом, показатель футбольной лиги МЛС (10,2) существенно превышает показатели других лиг.
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