НБА имеет самый высокий средний показатель соотношения цены и дохода среди четырех основных североамериканских лиг

Из четырех основных спортивных североамериканских лиг НБА в настоящее время имеет самый высокий средний показатель соотношения цены и дохода — 8,4.

Средний доход команды НБА составляет 308 миллионов долларов, а средняя стоимость клуба — 2,58 миллиарда.

Среднее значение соотношения цены и дохода составляет 7,6, а средняя стоимость клуба — 4,1 миллиарда. Показатель MLB — 7,4, НХЛ — 5,0.

При этом, показатель футбольной лиги МЛС (10,2) существенно превышает показатели других лиг.

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