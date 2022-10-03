Дэн Кларк завершил карьеру в 34 года

Тяжелый форвард Дэн Кларк решил завершить игровую карьеру в возрасте 34 лет.

Кларк выступал за молодежные сборные Великобритании, а с 2009 года играл за основную команду.

Дэн последний раз представлял национальную сборную на Евробаскете-2022. Он рекордсмен команды по очкам, подборам, блок-шотам и участиям в крупных турнирах.

Большую часть клубной карьеры Кларк провел в испанской АСВ, где набрал более 1800 очков. Сезон-21/22 отыграл за «Манчестер Джайантс».

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