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    ACB. 21-й тур. «Баскония» обыграла в гостях «Сарагосу», «Уникаха» победила «Эстудиантес» и другие результаты

    Теги результаты Ховентуд Баскония Уникаха Гран-Канария Реал чемпионат Испании Эстудиантес Валенсия Баскет Фуэнлабрада Бильбао Бетис Сарагоса Гипускоа Обрадойро Сан-Пабло Бургос Тенерифе Андорра

    В рамках 21-го тура чемпионата Испании «Баскония» обыграла в гостях «Сарагосу», «Уникаха» победила «Эстудиантес».

    Чемпионат Испании

    ACB

    21-й тур

    Реал – Бургос – 96:81 (28:13, 25:18, 21:28, 22:22)

    РЕАЛ: Кэрролл (18), Тавареш (13 + 13 подборов), Рэндолф (13 + 6 подборов), Юста (13).

    БУРГОС: Лопес (16 + 5 передач), Хускич (15 + 9 подборов).

    Бильбао – Гипускоа – 71:74 (14:22, 15:18, 26:15, 16:19)

    БИЛЬБАО: Редиво (18), Мумбру (15).

    ГИПУСКОА: Норель (18 + 6 подборов), Чери (15 + 7 подборов), Кларк (15).

    Бетис – Ховентут – 86:81 (22:18, 13:13, 23:27, 28:23)

    БЕТИС: Шилб (22), Букер (20).

    ХОВЕНТУД: Ричард (20), Кулветис (18).

    Гран-Канария – Валенсия – 87:78 (25:13, 17:21, 29:18, 16:26)

    ГРАН-КАНАРИЯ: Балвин (15 + 6 подборов), Пасечник (13).

    ВАЛЕНСИЯ: Мартинес (14), Грин (12).

    Тенерифе – Андорра – 69:78 (16:14, 19:24, 15:21, 19:19)

    ТЕНЕРИФЕ: Понитка (16 + 7 подборов), Тоби (12 + 9 подборов).

    АНДОРРА: Фернандес (18), Альбиси (15 + 5 передач).

    Обрадойро – Фуэнлабрада – 78:81 (24:25, 21:17, 18:19, 15:20)

    ОБРАДОЙРО: Бенджюс (15), Посас (12).

    ФУЭНЛАБРАДА: Варгас (18 + 5 передач), Крус (16 + 7 передач).

    Сарагоса – Баскония – 74:98 (11:22, 19:27, 20:20, 24:29)

    САРАГОСА: Нил (20), Бельяс (10).

    БАСКОНИЯ: Бобуа (16), Шенгелия (14 + 9 подборов).

    Эстудиантес – Уникаха – 57:72 (13:20, 15:15, 14:12, 15:25)

    ЭСТУДИАНТЕС: Сатон (11 + 6 подборов), Канер-Медли (11).

    УНИКАХА: Салин (18 + 5 передач), Маккаллум (15).

    Положение команд: Реал – 19-2, Барселона – 14-7, Валенсия – 14-7, Баскония – 14-7, Уникаха – 13-8, Гран-Канария – 13-8, Фуэнлабрада – 13-8, Андорра – 12-9, Тенерифе – 11-10, Обрадойро – 10-11, Мурсия – 10-11, Гипускоа – 9-12, Эстудиантес – 9-12, Сарагоса – 7-14, Бильбао – 6-15, Сан-Пабло Бургос – 6-15, Бетис – 5-16, Ховентуд – 4-17.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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