ACB. 21-й тур. «Баскония» обыграла в гостях «Сарагосу», «Уникаха» победила «Эстудиантес» и другие результаты

В рамках 21-го тура чемпионата Испании «Баскония» обыграла в гостях «Сарагосу», «Уникаха» победила «Эстудиантес».
Чемпионат Испании
ACB
21-й тур
Реал – Бургос – 96:81 (28:13, 25:18, 21:28, 22:22)
РЕАЛ: Кэрролл (18), Тавареш (13 + 13 подборов), Рэндолф (13 + 6 подборов), Юста (13).
БУРГОС: Лопес (16 + 5 передач), Хускич (15 + 9 подборов).
Бильбао – Гипускоа – 71:74 (14:22, 15:18, 26:15, 16:19)
БИЛЬБАО: Редиво (18), Мумбру (15).
ГИПУСКОА: Норель (18 + 6 подборов), Чери (15 + 7 подборов), Кларк (15).
Бетис – Ховентут – 86:81 (22:18, 13:13, 23:27, 28:23)
БЕТИС: Шилб (22), Букер (20).
ХОВЕНТУД: Ричард (20), Кулветис (18).
Гран-Канария – Валенсия – 87:78 (25:13, 17:21, 29:18, 16:26)
ГРАН-КАНАРИЯ: Балвин (15 + 6 подборов), Пасечник (13).
ВАЛЕНСИЯ: Мартинес (14), Грин (12).
Тенерифе – Андорра – 69:78 (16:14, 19:24, 15:21, 19:19)
ТЕНЕРИФЕ: Понитка (16 + 7 подборов), Тоби (12 + 9 подборов).
АНДОРРА: Фернандес (18), Альбиси (15 + 5 передач).
Обрадойро – Фуэнлабрада – 78:81 (24:25, 21:17, 18:19, 15:20)
ОБРАДОЙРО: Бенджюс (15), Посас (12).
ФУЭНЛАБРАДА: Варгас (18 + 5 передач), Крус (16 + 7 передач).
Сарагоса – Баскония – 74:98 (11:22, 19:27, 20:20, 24:29)
САРАГОСА: Нил (20), Бельяс (10).
БАСКОНИЯ: Бобуа (16), Шенгелия (14 + 9 подборов).
Эстудиантес – Уникаха – 57:72 (13:20, 15:15, 14:12, 15:25)
ЭСТУДИАНТЕС: Сатон (11 + 6 подборов), Канер-Медли (11).
УНИКАХА: Салин (18 + 5 передач), Маккаллум (15).
Положение команд: Реал – 19-2, Барселона – 14-7, Валенсия – 14-7, Баскония – 14-7, Уникаха – 13-8, Гран-Канария – 13-8, Фуэнлабрада – 13-8, Андорра – 12-9, Тенерифе – 11-10, Обрадойро – 10-11, Мурсия – 10-11, Гипускоа – 9-12, Эстудиантес – 9-12, Сарагоса – 7-14, Бильбао – 6-15, Сан-Пабло Бургос – 6-15, Бетис – 5-16, Ховентуд – 4-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.