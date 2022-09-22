Сергей Иванов: «Не исключаю, что доходы Лиги ВТБ от букмекеров будут еще больше»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что отчисления букмекеров в лигу будут увеличиваться.

«Потенциал букмекеров не исчерпан. Не исключаю, что доходы от них будут еще больше. Не зря Лига ВТБ настаивала, чтобы в законе было прописано, что деньги от букмекеров получают федерации и лиги.

На кого ставят, тот и получает больше всего денег. В баскетболе в России больше всего ставят на Единую лигу, в хоккее – на КХЛ. И так и должно быть.

Президент четко сказал, что профессиональный спорт должен финансироваться не из бюджета, а из средств частных организаций и букмекеров. Здесь подвижки хорошие», – сказал Сергей Иванов.

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