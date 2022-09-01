Леброн изобразил блеяние козла, наблюдая за игрой Серены Уильямс

Звездный форвард выразил свое мнение о теннисистке .

Джеймс во время трансляции матча с участием Уильямс изобразил блеяние козла, намекая на ее статус «величайшей» в своем виде спорта.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Уильямс во втором круге обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт – 7:6, 2:6, 6:2. Она стала первой теннисисткой, в 40 лет победившей соперницу из топ-3.

В Нью-Йорке американка, вероятно, проводящая последний турнир в карьере, выиграла два матча подряд впервые с «Ролан Гаррос»-2021. При этом она не выступала год между «Уимблдонами» прошлого сезона и этого.

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