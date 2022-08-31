Яннис Папапетру восстановился и сыграет на Евробаскете-2022

Один из лидеров сборной Греции Яннис Папапетру вернулся в строй после травмы и сыграет на Евробаскете-2022.

Как сообщает греческое издание Gazzetta, форвард восстановился после растяжения сухожилия и приступил к тренировкам.

Греция отправилась на матчи в Милан с 14 игроками. Команда собирается дождаться последней тренировки, чтобы оценить состояние , Георгиоса Панаянниса и . После этого будет принято окончательное решение по составу.

Греческая сборная начнет выступление на групповом этапе матчами с Хорватией (2 сентября) и Италией (3 сентября).

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