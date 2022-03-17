Наверх
Sports.ru NBA

    Майкл Бизли: «Моя собственная мать воровала у меня»

    Теги НБА Майкл Бизли Баскетбол

    Бывший форвард «Майами» Майкл Бизли в подкасте «The Pivot» рассказал, как самые близкие ему люди пользовались его славой и деньгами.

    «Я не знаю никого, кто бы не воровал у меня. Все, кроме моих детей, воровали у меня.

    Моя собственная мать воровала у меня. Мой финансовый консультант, моя мать, все в моей семье. Разве я не говорю им, или я отказываюсь от семьи? Нельзя объяснить проблемы на миллион долларов тому, кто не видел 10 долларов», – сказал Бизли.

    Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные