Майкл Бизли: «Моя собственная мать воровала у меня»

Бывший форвард «Майами» в подкасте «The Pivot» рассказал, как самые близкие ему люди пользовались его славой и деньгами.

«Я не знаю никого, кто бы не воровал у меня. Все, кроме моих детей, воровали у меня.

Моя собственная мать воровала у меня. Мой финансовый консультант, моя мать, все в моей семье. Разве я не говорю им, или я отказываюсь от семьи? Нельзя объяснить проблемы на миллион долларов тому, кто не видел 10 долларов», – сказал Бизли.

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