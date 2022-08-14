«Денвер» примет «Финикс» в Рождество

НБА планирует включить матч между «Денвером» и «Финиксом» в рождественскую программу нового сезона, пишет журналист Denver Post Майк Сингер.
«Санс» стали лучшей командой прошлого регулярного чемпионата с показателями 64-18. За «Наггетс» выступает MVP двух последних сезонов Никола Йокич.
В рождественскую программу также войдут матчи «Далласа» против «Лейкерс» и «Голден Стэйт» против «Мемфиса».
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