«Денвер» примет «Финикс» в Рождество

Теги Даллас Денвер Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Финикс НБА Баскетбол

НБА планирует включить матч между «Денвером» и «Финиксом» в рождественскую программу нового сезона, пишет журналист Denver Post Майк Сингер.

«Санс» стали лучшей командой прошлого регулярного чемпионата с показателями 64-18. За «Наггетс» выступает MVP двух последних сезонов Никола Йокич.

В рождественскую программу также войдут матчи «Далласа» против «Лейкерс» и «Голден Стэйт» против «Мемфиса».

Получил имя от японского адмирала, одолжил его легенде НБА – вслед за Расселлом умер и тот, кто уступил ему место в «Бостоне»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные