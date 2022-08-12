Клэя Томпсона загипнотизировали

В сети стало популярным видео с участием суперзвезды , когда баскетболиста загипнотизировал фокусник-иллюзионист и гипнотизер Джонни Ву.

Томпсон посетил арену «Доджерс», где понаблюдал за игрой младшего брата Трайса в бейсбольном матче. Там он и познакомился с Джонни Ву.

На видео можно увидеть, как Джонни Ву с легкостью манипулирует руками 4-кратного чемпиона , глаза Томпсона при этом закрыты.

«Не открывай глаза, потому что происходят нереальные вещи», – произнес Ву, выполняя трюк.

Когда фокусник завершил трюк и Томпсон открыл глаза, его спросили, чувствовал ли он контакт или касающуюся его веревку. Клэй ответил утвердительно, но Ву сказал ему, что никакого контакта не было.

«Мне нужно посмотреть видео, чтобы проверить это», – сказал Томпсон в конце видео, собравшиеся при этом разразились смехом.

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