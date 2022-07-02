Женская НБА. «Даллас» примет «Лос-Анджелес», «Миннесота» – «Лас-Вегас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Даллас» примет «Лос-Анджелес», «Миннесота» – «Лас-Вегас», «Сиэтл» – «Индиану».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Даллас – Лос-Анджелес
2 июля. 3.00
Миннесота – Лас-Вегас
2 июля. 3.00
Сиэтл – Индиана
2 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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