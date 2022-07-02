Женская НБА. «Даллас» примет «Лос-Анджелес», «Миннесота» – «Лас-Вегас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Даллас» примет , – «Лас-Вегас», – «Индиану».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Лос-Анджелес

2 июля. 3.00

Миннесота – Лас-Вегас

2 июля. 3.00

Сиэтл –

2 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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