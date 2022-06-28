«Денвер» сделал квалификационные предложения Влатко Чанчару и Дэйвону Риду

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«Денвер» официально выставил квалификационные предложения двум игрокам, пишет инсайдер Sportrac Кейт Смит.

Словенец Влатко Чанчар (25 лет, 203 см) сможет заработать 2,2 миллиона за сезон-2022/23. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 14 матчей со средними показателями 4,1 очка и 2,1 подбора, после чего выбыл из-за перелома стопы.

Форвард Дэйвон Рид (27 лет, 196 см) получил предложение подписать двусторонний контракт с «Наггетс» на следующий сезон. Его статистика – 4,4 очка и 2,3 подбора в среднем за матч.

Оба игрока могут принять данные предложения или стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

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