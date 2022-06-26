«Хоукс» твердо решили обменять Джона Коллинза (The Athletic)

Форвард «Атланты» точно покинет команду в нынешнее межсезонье, пишет The Athletic.

Издание отмечает, что взаимоотношения игрока и клуба достигли точки, после которой дальнейшее сотрудничество невозможно.

Сообщалось, что Хоукс» выставили Коллинза на рынок обменов после окончания сезона.

Прошлым летом подписала с баскетболистом пятилетний контракт на 125 млн долларов.

В сезоне-2021/22 форвард провел 54 матча, набирая в среднем 16,2 очка, 7,8 подбора и 1,8 передачи.

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