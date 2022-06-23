Яна Эльберг – о сборе в Новогорске: «Коленки не тряслись. Страх – это не про меня»

17-летняя защитница курского Яна Эльберг поделилась впечатлениями от сбора в Новогорске для кандидатов в сборную России.

— В Новогорске я уже не первый раз, мне здесь все нравится. И работа на тренировках, и отдых, который у нас тоже проходит разнообразно. Что-то особенное выделить сложно, но каждая тренировка уникальна и интересна. Если в начале сбора много работали над физическим состоянием — бывало, больше часа в день, — то теперь больше времени уделяем баскетбольной составляющей. Александр Ковалев показывает новые для меня системы нападения и защиты, и все это мне пригодится.

— Чувствуется разница между этим лагерем и сборами резервных команд? В чем она главным образом выражается?

— Безусловно, чувствуется. В молодежных сборных девочки приблизительно одного возраста и с равным опытом. Разница плюс-минус 1 год, и поэтому тренироваться немного легче. Сейчас на сборе многие игроки были существенно старше меня, разница до 9 лет. Здесь другой плюс: у них многому можно научиться.

— В 17 лет оказаться в сборной — это космос? Как восприняли новость о вызове в этот лагерь и как провели недели от вызова до начала сбора?

— Любому хочется попасть в национальную команду, и я очень обрадовалась, когда меня вызвали. Ожидание было очень волнительным, но отвлекаться «помогала» сессия в колледже. Успела сдать ее до начала сбора.

— Когда приехали, страшно было?

— Коленки не тряслись. Страх – это не про меня. К тому же главного тренера знаю уже не первый год. Да и девочек, со многими из которых мне доводилось выступать вместе за клуб или юниорские сборные России.

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