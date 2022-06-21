Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Далласом», «Лас-Вегас» примет «Чикаго» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Атланта» сыграет на своей площадке с «Далласом», «Лас-Вегас» примет «Чикаго».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Даллас

21 июня. 2.00

Лас-Вегас – Чикаго 

21 июня. 5.00

Финикс – Миннесота 

21 июня. 5.00

Лос-АнджелесВашингтон 

21 июня. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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