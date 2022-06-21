Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Далласом», «Лас-Вегас» примет «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Атланта» сыграет на своей площадке с «Далласом», «Лас-Вегас» примет «Чикаго».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Даллас
21 июня. 2.00
Лас-Вегас – Чикаго
21 июня. 5.00
Финикс – Миннесота
21 июня. 5.00
Лос-Анджелес – Вашингтон
21 июня. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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