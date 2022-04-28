Аллен Айверсон: «Если «Филадельфия» вернется домой на 7-й матч, может произойти все что угодно»

Легенда НБА Аллен Айверсон заявил, что «Филадельфии» нельзя доводить серию первого раунда плей-офф с (3-2) до седьмого матча.

«Мы должны сегодня одержать победу, потому что если мы вернемся домой на 7-й матч, может произойти все что угодно, и нам будет тяжело.

Если вы ведете 3-0 и не можете завершить серию, вам нужно провести самоанализ, и тогда начинается вся эта хрень, взаимные обвинения и поиски виноватого.

Не то, чтобы я обеспокоен, но немного разочарован. Я был удивлен, что «Рэпторс» выиграли 5-й матч на нашей площадке. Мы должны были завершать серию», – сказал Айверсон.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?