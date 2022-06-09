«Санс» скрыли вспышку COVID-19 в команде во время серии с «Мавс» (The Athletic)

Теги Даллас Финикс НБА НБА плей-офф коронавирус Баскетбол

«Финикс» столкнулся со вспышкой вируса COVID-19 во время серии второго раунда плей-офф против «Далласа» (3-4), сообщает The Athletic.

Издание пишет, что шесть сотрудников клуба, включая одного игрока, сдали положительный тест на коронавирус в конце серии или на следующий день после заключительного седьмого матча.

Предполагается, что «Санс» могли скрыть эту информацию, тем самым нарушив протокол НБА по здоровью и безопасности.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали

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