«Санс» скрыли вспышку COVID-19 в команде во время серии с «Мавс» (The Athletic)

«Финикс» столкнулся со вспышкой вируса во время серии второго раунда плей-офф против (3-4), сообщает The Athletic.

Издание пишет, что шесть сотрудников клуба, включая одного игрока, сдали положительный тест на коронавирус в конце серии или на следующий день после заключительного седьмого матча.

Предполагается, что «Санс» могли скрыть эту информацию, тем самым нарушив протокол НБА по здоровью и безопасности.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали