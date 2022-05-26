Маркус Моррис: «Не понимаю, почему «Майами» не использует Маркиффа»

Форвард «Клипперс» считает, что допускает ошибку, не давая возможности проявить себя его родному брату Маркиффу.

«Не понимаю, почему «Майами» не использует Маркиффа. Он не способен принести пользу? Пока не увижу этого собственными глазами, я в замешательстве», – написал Маркус.

«Хит» в среду уступили «Селтикс» в пятом матче финала Восточной конференции – 80:93, 2-3.

Маркифф в нынешнем плей-офф принял участие лишь в одном матче, отыграв 3 минуты против «Филадельфии».

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?

Плей-офф НБА – место притяжения селебрити: рэперы, гонщики и дочери владельцев в первых рядах