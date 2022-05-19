Дэнни Грин: «Вернусь до Матча звезд, но «Сиксерс» могут отказаться от меня»

Атакующий защитник «Филадельфии» Дэнни Грин оценил свои шансы вернуться в команду после разрыва крестообразной связки колена.

Грин – трехкратный чемпион НБА в составе трех разных клубов. В следующем месяце ему исполнится 35 лет. Контракт игрока на следующий сезон не является гарантированным.

«Я не знаю, что они собираются делать. Точно знаю, что не смогу играть в начале сезона. Они считают, что я пропущу большую часть чемпионата. Думаю, что сыграю как минимум половину сезона или конец сезона и плей-офф. Они могут не продлить мой контракт или обменять меня. Это часть бизнеса. Так или иначе, я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Вы никогда не знаете, как все сложится в этой лиге.

У меня еще есть хорошие годы впереди, это тело не такое уж и старое. Я чувствую, что играл в хороший баскетбол до травмы. Чувствую, что могу вернуться к этому и играть еще как минимум пару лет. Моя игра не основана на атлетизме, поэтому я не думаю, что это сильно повлияет.

Самое главное для меня – это оборонительные способности. Пока я не являюсь слабым защитником и буду работать после восстановления над тем, чтобы не стать таковым. Если соперники начнут делать меня своей целью в атаке, тогда я задумаюсь о завершении карьеры.

Я позабочусь о том, чтобы вернуться на площадку, и для этого мне нужно меньше года. Поверьте, я вернусь до перерыва на Матч всех звезд. Я говорю вам это сейчас, поэтому мне придется полностью посвятить себя восстановлению, чтобы вернуться здоровым. Мое тело и мои кости обычно заживают довольно хорошо. У меня нет вредных привычек, поэтому я думаю, что вернусь вовремя и помогу команде выйти в плей-офф», – заявил Грин.

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