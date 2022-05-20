Джимми Батлер: «Селтикс» опозорили нас»

Лидер «Хит» подвел итоги второго матча финала Восточной конференции с «Селтикс» (102:127, 1-1).

В первой четверти «Бостону» удался рывок 17:0. К большому перерыву «Селтикс» вели 70:45. В четвертой четверти преимущество команды Име Удоки достигало 34 очков при рекорде клуба по разнице в плей-офф «+40».

«Селтикс» пытались опозорить нас. И они это сделали... Если говорить в целом, мы обязаны играть лучше», – сказал Батлер.

Батлер также посетовал на то, что ему не удалось задействовать всех игроков «Майами». На счету Джимми 29 очков, но никто другой в команде не набрал в четверг более 14 очков.

«Обещаю, что разберусь с этим», – заявил Батлер.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете