Владельцы НБА вложили в Китай более 10 миллиардов долларов

ESPN изучил инвестиции 40 основных владельцев клубов НБА и обнаружил, что они в совокупности имеют более 10 миллиардов долларов, связанных с Китаем.

В том числе выяснилось, что компания одно из владельцев имеет совместное предприятие с организацией, находящейся под санкциями правительства США.

Накануне текущего розыгрыша плей-офф игры НБА вернулись на государственное телевидение Китая после почти трехлетнего запрета. На протяжении всего этого срока владельцы НБА хранили молчание, пока лига пыталась восстановить разорванные отношения, которые обошлись ей в сотни миллионов долларов.

Телевидение Китая перестало транслировать матчи НБА 8 октября 2019 года из-за ситуации вокруг массовых демонстраций в Гонконге. Президент «Филадельфии» Дэрил Мори, на тот момент генеральный менеджер «Хьюстона», опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим. Твит спровоцировал конфликт между НБА и Китаем.

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