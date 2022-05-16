Дэмиан Лиллард – об игроке, который помог бы ему выйти в финал: «Яннис»

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард во время общения с болельщиками в твиттере назвал игрока, вместе с которым мог бы зайти далеко по сетке плей-офф.
Пользователь: Если бы ты мог выбрать действующего игрока, который помог бы тебе пройти в плей-офф и, возможно, финал, кто бы это был?
Лиллард: Яннис.
Двукратный MVP НБА в прошлом сезоне привел к чемпионству «Милуоки».
7-й матч серии «Бостон» – «Милуоки» нельзя пропускать. Это уже великая серия, Яннис показывает цифры Шака, Тейтум хочет стать новым Дюрэнтом