Дэмиан Лиллард – об игроке, который помог бы ему выйти в финал: «Яннис»

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард во время общения с болельщиками в твиттере назвал игрока, вместе с которым мог бы зайти далеко по сетке плей-офф.

Пользователь: Если бы ты мог выбрать действующего игрока, который помог бы тебе пройти в плей-офф и, возможно, финал, кто бы это был?

Лиллард: Яннис.

Двукратный MVP НБА в прошлом сезоне привел к чемпионству «Милуоки».

7-й матч серии «Бостон» – «Милуоки» нельзя пропускать. Это уже великая серия, Яннис показывает цифры Шака, Тейтум хочет стать новым Дюрэнтом

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