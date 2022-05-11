Монти Уильямс – о стычке Бийомбо и Крисса: «Мне нечего сказать по поводу того, что происходит вне площадки»

Главный тренер не стал комментировать инцидент, который произошел между центровым его команды и бигменом «Далласа» в подтрибунном помещении после обоюдного удаления игроков.

«Я понимаю соревновательный дух игры, но мы просто пытаемся выиграть матч. Что касается всего, что происходит вне площадки, мне нечего сказать по этому поводу.

Возможно, это непрофессионально, я понимаю. Мы просто хотим выиграть матч, и все. Нам нужно одержать еще одну победу, и это наша цель на данный момент», – сказал тренер.

После удаления Крисса и Бийомбо на последних секундах 5-го матча серии плей-офф «Финикс» – «Даллас» (110:80, 3-2) Крисс попытался догнать Биймбо в подтрибунном помещении, чтобы выяснить отношения. Сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться и развести игроков по раздевалкам.

«Финикс» вынес всех в регулярке НБА, но не выдерживает удары судьбы в плей-офф. 2-2 в серии с «Далласом»