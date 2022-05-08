Джейсон Тейтум: «Буду играть лучше, не стану причиной поражения»

Форвард прокомментировал свое неудачное выступление в третьем матче серии плей-офф против (101:103, 1-2).

«Очевидно, я планирую играть лучше в дальнейшем. Я буду готов бороться за победу в понедельник. Не собираюсь становиться причиной поражения или что-то в этом роде. Знаю, что должен играть лучше. Мои одноклубники тоже это знают», – заявил Тейтум.

Лидер «Селтикс» завершил встречу с показателями 10 очков (4-19 с игры, 0-6 трехочковых), 3 передачи, 1 подбор, 1 перехват и 4 блок-шота за 41 минуту на площадке.

«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА