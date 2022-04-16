Леброн Джеймс – о Тайроне Лю: «Лучший тренер»

Форвард высказал свое мнение о главном тренере .

«Лучший тренер в игре. Не спорьте со мной», – написал Джеймс в твиттере.

Лю в этом сезоне впервые за время работы главным тренером не попал в плей-офф. Стоит отметить, что лидер «Клипперс» Кавай Ленард полностью пропустил сезон. Недавно вернувшийся в строй Пол Джордж не смог сыграть против «Пеликанс» в решающем матче плей-ин из-за протокола по коронавирусу.

В 2016 году Джеймс и Лю стали чемпионами НБА с «Кливлендом».

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