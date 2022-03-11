Тайрон Лю – о значимости «Клипперс» для Лос-Анджелеса: «Я горжусь нашей организацией, но у другой команды 17 титулов»

Главный тренер отреагировал на слова разыгрывающего о значимости «Клипперс» для Лос-Анджелеса.

Джексон ранее заявил, что «Клипперс» представляют «настоящий Лос-Анджелес», являются «народной командой» и «сердцем города». По мнению Реджи, «Лейкерс» ассоциируются в первую очередь с Голливудом и знаменитостями.

«Я горжусь нашей организацией, но у другой команды 17 титулов, так что мы не можем так говорить», – заявил Лю.

Лю во время игровой карьеры становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс».

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х