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    Тайрон Лю – о значимости «Клипперс» для Лос-Анджелеса: «Я горжусь нашей организацией, но у другой команды 17 титулов»

    Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс НБА Реджи Джексон Баскетбол

    Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю отреагировал на слова разыгрывающего Реджи Джексона о значимости «Клипперс» для Лос-Анджелеса.

    Джексон ранее заявил, что «Клипперс» представляют «настоящий Лос-Анджелес», являются «народной командой» и «сердцем города». По мнению Реджи, «Лейкерс» ассоциируются в первую очередь с Голливудом и знаменитостями.

    «Я горжусь нашей организацией, но у другой команды 17 титулов, так что мы не можем так говорить», – заявил Лю.

    Лю во время игровой карьеры становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс».

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