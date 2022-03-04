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    Реджи Джексон: «У «Клипперс» лучший тренер в НБА»

    Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Реджи Джексон Баскетбол

    Разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон рассказал, что ослабленная травмами команда демонстрирует достойные результаты благодаря главному тренеру Тайрону Лю.

    В четверг «Клипперс» разгромили «Лейкерс» со счетом 132:111.

    «Я скажу, благодаря чему мы держимся на плаву. У «Клипперс» лучший тренер в НБА.

    Никто не верит в шансы «Клипперс» в плей-офф? Почему бы нам не опровергнуть все прогнозы», – заявил Джексон.

    «Клипперс» выступают без двух травмированных лидеров Кавая Ленарда и Пола Джорджа. Команда идет 8-й на Западе (34-31).

    Лю после назначение в «Клипперс» выиграл все семь матчей против «Лейкерс», включая четыре в этом сезоне.

    Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф

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