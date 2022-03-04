Реджи Джексон: «У «Клипперс» лучший тренер в НБА»

Разыгрывающий рассказал, что ослабленная травмами команда демонстрирует достойные результаты благодаря главному тренеру .

В четверг «Клипперс» разгромили «Лейкерс» со счетом 132:111.

«Я скажу, благодаря чему мы держимся на плаву. У «Клипперс» лучший тренер в НБА.

Никто не верит в шансы «Клипперс» в плей-офф? Почему бы нам не опровергнуть все прогнозы», – заявил Джексон.

«Клипперс» выступают без двух травмированных лидеров Кавая Ленарда и Пола Джорджа. Команда идет 8-й на Западе (34-31).

Лю после назначение в «Клипперс» выиграл все семь матчей против «Лейкерс», включая четыре в этом сезоне.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф